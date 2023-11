Morgan, le scuse dopo la frase detta a Fedez: "Mio padre si è ucciso per la depressione"

Morgan si è scusata pubblicamente con Fedez dopo quanto da lui affermato nel corso del quarto live a X Factor.

Morgan: le scuse a Fedez

Durante il quarto live a X Factor, Morgan ha scagliato una frecciatina contro Fedez affermando che sarebbe stato “troppo depresso” per “fargli da psicologo”. La sua frecciatina ha fatto indignare il pubblico social e in queste ore Morgan ha deciso di scusarsi affermando:

“Conosco molto bene cos’è la depressione, mio padre si uccise per questo e io ne soffro, non volevo offendere Fedez”, e ancora: “La tensione stasera è stata a livelli alti, cose che in tv sono abbastanza normali (…) Non voglio che qualcosa venga percepito come non è. Uno scambio di battute tra me e Fedez lo ha probabilmente offeso. Dopo che lui è stato sarcastico per tutta la sera verso di me, ho risposto con lo stesso tono. A fine serata mi fa la morale e io gli chiedo se voglia farmi da psicologo, per poi dirgli quello che gli ho detto”.

Sui social in molti hanno avuto da ridire contro Morgan, che spesso ha attaccato i suo colleghi del mondo dello spettacolo (salvo poi scusarsi in un secondo momento). Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?