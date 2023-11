X Factor, Morgan shock contro Fedez: "Sei troppo depresso per farmi da psicologo"

Durante il quarto live di X Factor Morgan ha fatto parlare di sé per via delle sue critiche nei confronti dei suoi colleghi e dei concorrenti in gara.

Morgan: la frase shock a X Factor

Durante il quarto live a X Factor, Morgan ha finito per scagliarsi contro alcune delle esibizioni e ha finito per discutere con i suoi colleghi giudici. Addirittura Fedez e Ambra Angiolini hanno provato a placarlo, ma con scarsi risultati e per finire Morgan ha detto a Fedez: “Vuoi farmi da psicologo?”. Fedez allora gli ha risposto: “Non sarei in grado”, e Morgan: “Eh no, sei troppo depresso”. Le sue affermazioni non sono affatto piaciute ai fan del programma, e in tanti hanno chiesto che vengano presi al più presto provvedimenti contro di lui per via di quanto affermato durante il quarto live del programma.

Morgan si scuserà per le sue parole? Già nelle precedenti puntate del talent show, il cantante aveva fatto alcune pesanti affermazioni sugli altri giudici del programma e, alcuni mesi fa, era balzato agli onori delle cronache per aver insultato il pubblico presente durante un suo concerto a Selinunte. In quell’occasione Morgan si era infuriato e aveva tirato in ballo anche Fedez e Marracash. “Bifolchi, andate a sentire Fedez o Marracash”, aveva detto. Fedez ha preferito non replicare alle parole del collega.