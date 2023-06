Dopo le frecciatine che si sono lanciati a distanza negli ultimi giorni, Fedez e Morgan si sono rincontrati a X Factor. I due, a quanto pare, animeranno il talent di Sky.

Fedez e Morgan si ritrovano a X Factor

Fedez e Morgan hanno più volte lavorato insieme e non sono mai riusciti ad andare d’accordo per un tempo prolungato. Nelle ultime settimane, in vista della nuova avventura a X Factor, si sono lanciati diverse frecciatine. A quanto pare, però, la bomba tra loro non è ancora esplosa. I due si sono ritrovati nel talent e hanno regalato un video di coppia ai fan.

Fedez e Morgan in video insieme

Insieme negli studi di X Factor, Fedez e Morgan si sono mostrati in video insieme. Il rapper ha esordito:

“Scolpite queste parole nella pietra… Io e Morgan non abbiamo ancora litigato e non litigheremo mai”.

Pronta la replica di Marco Castoldi:

“Da sei ore… per le prossime sei”.

X Factor: Fedez e Morgan occhi puntati su di loro

Anche se X Factor deve ancora iniziare, i riflettori sono completamente puntati su Fedez e Morgan. I due, per il momento, hanno fatto pace, ma i fan sanno bene che si tratta solo di una tregua.