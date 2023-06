Anche se X Factor non è ancora partito, i protagonisti iniziano già a far parlare di loro. Nelle ultime ore, Morgan, che torna nel talent dopo 10 anni, ha replicato alla frecciatina di Fedez.

X Factor: Morgan replica a Fedez

La giuria della nuova edizione di X Factor è completa. La produzione ha scelto di arruolare Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Fedez e Morgan. Quest’ultimo torna nel programma dopo ben dieci anni di assenza e tutti sperano che riesca ad arrivare al termine dello show. Fedez, in primis, ha dichiarato:

“Spero solo che sia professionale e che arrivi almeno in orario. No, non è scontato perché in passato non è mai stato così”.

Morgan, neanche a dirlo, non ha incassato in silenzio.

La replica di Morgan è pungente

Marco Castoldi ha replicato:

“Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”.

La prossima edizione di X Factor si prospetta scoppiettante. I giudici, soprattutto Morgan, regaleranno uno spettacolo degno di nota.

X Factor: Morgan e Fedez riusciranno a non litigare?

La grande novità della nuova edizione di X Factor è il ritorno di Morgan, che ha preso il posto di Rkomi. Per il resto, tutto è rimasto uguale. Anche la conduzione non cambierà: Francesca Michielin è stata riconfermata. La domanda dei fan, ad oggi, è una: viste le liti passate, Castoldi e Fedez riusciranno a non discutere? La risposta è abbastanza scontata: molto probabilmente, no.