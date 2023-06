La nuova edizione di X Factor deve ancora cominciare e, a quanto pare, già sono volati stracci tra i giudici dello show e in particolare tra Fedez e Morgan.

Fedez: la frecciatina contro Morgan

Morgan è stato uno degli storici giudici di X Factor e per diversi anni ha lavorato in compagnia di Fedez. Una volta abbandonato il talent però, il cantante si è più volte scagliato contro di esso e anche contro i suoi ex colleghi (marito di Chiara Ferragni compreso). Nelle ultime ore il rapper ha scagliato una frecciatina contro Morgan, che è stato annunciato come nuovo giudice dello show (al posto di Rkomi). “Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così”, ha fatto sapere Fedez. Al momento Morgan non ha ancora replicato alle sue parole e in tanti, sui social, si chiedono se lo farà.

L’ex frontman dei Bluvertigo è più volte finito al centro delle polemiche per i suoi comportamenti sopra le righe e per le sue liti in diretta tv (una su tutte quella che ha avuto con Bugo in diretta a Sanremo). Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan non resta che attendere.