Fedez ha deciso di svelare il vero motivo che lo portò a litigare con Morgan a X Factor: le parole del rapper durante una diretta social

Poco fa Fedez ha rivelato il reale motivo del suo litigio con Morgan avvenuto a X Factor. Il rapper ha speso anche delle belle parole su Bugo, che come molti ricorderanno si era presentato in coppia proprio con Morgan nell’ultimo Festival di Sanremo, scatenando una grande polemica. “Non è carino dire quanto prendevo. […] Io e Morgan abbiamo avuto uno scontro, ma io gli devo tanto perché mi ha insegnato a fare televisione”, ha spiegato nell’occasione il consorte di Chiara Ferragni.

Fedez si sfoga su Morgan

Ecco che nelle scorse ore, durante una diretta Instagram con Paolo Bonolis, Fedez è tornato sull’argomento svelando i retroscena di quel litigio coll’artista monzese. “Quando ho fatto il mio primo X Factor avevo 21 anni e con me c’era Morgan. Per me è il più grande giudice del talent, bravissimo nella dialettica.

Ricordo la prima puntata, durante le audizioni, quando arrivò sul palco una ragazza che non riuscivamo a capire da lontano se fosse maschio o femmina. Morgan gli chiese i documenti e io dissi ironicamente: ‘È la prima volta che Morgan chiede i documenti e non il contrario. Lui si arrabbiò tantissimo e dovemmo sospendere le audizioni perché ne ci fu un litigio furibondo”.

A suo tempo anche Morgan lanciò una sonora frecciatina a Fedez, precisando: “Non aveva solo gli auricolari: dentro a una finta Smemoranda nascondeva un tablet, dove riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire. D’altronde non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio”. Ci sarà ora qualche nuova puntata di questo fantastico battibecco?