Chiara Ferragni gelosa di Jennifer Aniston per i like a Fedez

Chiara Ferragni è gelosa di Jennifer Aniston? Cos'è successo tra l'attrice e Fedez via social.

Da alcune settimane l’ex moglie di Brad Pitt, Jennifer Aniston, avrebbe iniziato a seguire Fedez su Instagram e spesso gli metterebbe anche dei like ai suoi video con Leone. Chiara Ferragni ha mostrato di non gradire la cosa…

Chiara Ferragni gelosa di Jennifer Aniston

In una Instagram Story Fedez ha preso in giro Chiara Ferragni avvisandola che Jennifer Aniston avrebbe messo un like a uno dei suoi ultimi video: “Sai chi mi ha appena messo like?Jennifer Aniston. Sbem”, ha detto il rapper per provocare sua moglie. Sembra infatti che Chiara Ferragni si ingelosisca ogni volta che Jennifer Aniston metta un like a Fedez che però, ha puntualizzato, lo farebbe soprattutto con i video di Leone. “E’ una bimba di Leone”, ha detto scherzosamente il rapper.

In tante, tra le fan, hanno comunque mostrato di essere d’accordo con Chiara, e del resto chi non sarebbe minimamente gelosa o preoccupata se Jennifer Aniston mettesse dei like al proprio marito?





L’ex moglie di Brad Pitt – considerata da molti come una delle donne più belle del mondo – ha iniziato a seguire il rapper via social solo da qualche settimana e Fedez non ha mancato di farlo sapere ai fan, incredulo e felicissimo della vicenda. La Aniston per moltissimo tempo non ha avuto un proprio profilo personale via social e lo ha aperto solo alla fine dello scorso anno, condividendo alcune foto – per altro – con i suoi amici di sempre: lei e il resto del cast di Friends continuano a mantenere ottimi rapporti ancora oggi.