Morgan, rimasto senza lavoro a causa delle gravi accuse di stalking che lo coinvolgono, si è confidato con Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Il racconto del cantante sulle difficoltà vissute tra lavoro e vita privata.

Morgan sta attraversando un periodo di grave difficoltà economica e a Novella 2000 avrebbe dichiarato:

“ Ho 50 euro in banca, tre figlie, una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna”.

La sua crisi personale e professionale si è aggravata a seguito delle pesanti accuse di stalking, che lo hanno costretto a fermarsi. Tuttavia, nonostante l’assenza di un’occupazione stabile dall’inizio delle controversie legali, Morgan non perde la speranza di un possibile riscatto e di un futuro migliore, con accanto la sua attuale compagna, Alessandra Cataldo, che ha sempre creduto in lui.

“Come sto? Credo male. Non suono, non ho neanche la possibilità di parlare. Mi hanno silenziato, azzerato . Io sono una persona sonora, soffro se non posso esprimermi”.

Morgan ha espresso un desiderio di riscatto e rinascita. Tra i suoi progetti futuri, spicca il sogno di avviare una scuola di musica insieme al collega Francesco Drosi.

“Voglio creare una scuola di musica, ma una scuola a 360°, dove chi vuole diventare un musicista possa trovare studio, conoscenza, cultura e soprattutto prendere in mano la chiave della vita per trasformare il proprio talento in opere, in spartiti, coniugare creatività in realtà, concretezza”, ha dichiarato nell’intervista.