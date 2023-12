Stefania Camela è morta all’età di 47 anni a causa di una tromboembolia polmonare massiva: la donna è deceduta due giorni dopo l’interveto al naso eseguito in una clinica privata di Milano.

La ricostruzione dell’accaduto

Michele Sobillo, compagno della donna, avrebbe avuto un dialogo con il medico che ha eseguito l’autopsia: “L’anatomopatologo dopo il riconoscimento mi ha fatto alcune domande. Sono molto arrabbiato nell’aver appreso che, con molta probabilità, la mia compagna si sarebbe potuta salvare con il semplice impiego di un anticoagulante“, farmaco che impedisce la formazione di coaguli per prevenire il rischio di trombosi.

L’uomo ha spiegato che Stefania si era sottoposta ad un intervento chirurgico “funzionale” per riparare il setto nasale che si era fratturata in un incidente stradale: “Stefania non vedeva l’ora di poter respirare a pieni polmoni, riaprendo i turbinati, ma temeva l’anestesia e i tamponi da portare dopo l’intervento. Ecco perché, dopo tante titubanze, aveva scelto la clinica Blumar Medica di Milano. Il chirurgo le aveva promesso che non l’avrebbe intubata e che non le avrebbe applicato i tamponi“.

L’operazione sembrava essere riuscita, Stefania era stata dimessa dalla clinica e stava trascorrendo qualche giorno a Milano proprio con il compagno. Il primo dicembre, mentre la coppia usciva dall’albergo, la donna è improvvisamente crollata. Il compagno l’ha subito soccorsa, cercando di rianimarla ed è stato subito aiutato dai soccorritori del Policlinico. Stefania è morta un paio di ore dopo.

Aperto fascicolo per omicidio colposo

Luca Gaglio, pubblico ministero della Procura di Milano, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti dei due sanitari che hanno eseguito l’intervento.

Intanto nel pomeriggio di oggi, nella Cattedrale della Madonna della Marina a San Benedetto del Tronto, si svolgeranno i funerali di Stefania.

