Addio a Donna Jean Godchaux: la storica voce dei Grateful Dead è morta a 78 anni

E’ stata senza dubbio una delle voci più potenti e importanti degli anni Settanta e non solo. Il mondo della musica piange la scomparsa di Donna Jean Godchaux (nata Thatcher), morta all’età di 78 anni all’Alive Hospital di Nashville, nel Tennessee, dopo una lunga battaglia contro il cancro.

A confermare la notizia della morte il suo rappresentante legale, Dennis McNally: “era una persona dolce e calorosa. Tutti coloro che la conoscevano sono uniti nel dolore.”

Donna Jean Godchaux è morta all’età di 78 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Storica voce della band californiana dei Grateful Dead, nella sua carriera ha cantato anche con Elvis Presley e Percy Sledge, prima appunto, negli anni Settanta, di entrare nella band assieme al marito Keit Godchaux. Donna lasciò i Grateful Dead nel 1979, un anno prima che il marito morisse in un incidente d’auto. Questo il comunicato stampa condiviso sui social da parte dei Grateful Dead: “è con estremo dolore che piangiamo la perdita di Donna Jean Godchaux. La sua voce inconfondibile e il suo spirito radioso hanno toccato le vite di innumerevoli fan e hanno arricchito in modo incommensurabile la famiglia dei Grateful Dead.”