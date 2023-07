Leila Kurti, di soli 6 anni, è morta per un incidente dopo 15 giorni di coma. Il padre, ex consigliere comunale di San Polo, chiede giustizia.

Morta dopo 15 giorni di coma Leila Kurti: bimba di 6 anni coinvolta in un incidente stradale

Leila Kurti, di soli 6 anni, è morta dopo 15 giorni di coma. Era la figlia di Gentjan Kurti, ex consigliere comunale di San Polo, ed era rimasta coinvolta in un terribile incidente in tangenziale a Bologna mentre la famiglia stava andando in vacanza. Da quel giorno la piccola era ricoverata in coma in un lettino dell’Ospedale Maggiore. Il padre, con le sue dichiarazioni a Il Resto del Carlino, ha chiesto giustizia. “Abbiamo sperato fino all’ultimo battito, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Siamo distrutti. E il responsabile dell’incidente deve pagare e andare in galera” ha dichiarato Gentjan Kurti. “Eravamo appena usciti a Borgo Panigale, c’era un incidente ed eravamo fermi in coda. C’erano il monitor e altri segnali di pericolo, ma all’improvviso un’auto ci ha tamponato. Non ha neppure frenato” ha raccontato.

Morta dopo 15 giorni di coma Leila Kurti: un altro pesante lutto per la famiglia

“Oggi la nostra piccola principessa Leila è volata in cielo per stare con suo fratello Marjo. La mamma, papà e Michela li tengono sempre nel cuore. Buon viaggio, un abbraccio forte da tutti noi” sono le parole con cui il padre della piccola ha dato notizia del decesso. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la famiglia aveva subito un altro terribile lutto pochi anni fa, nel 2014, quando avevano perso il figlio Marjo, di 5 anni e mezzo, a causa di gravi problemi di salute di cui soffriva dalla nascita.