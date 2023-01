Anna Teresa Ciccone, di soli 21 anni, ha perso la vita in un incidente avvenuto a Napoli, mentre stava tornando a casa dopo una serata in discoteca.

Morta in un incidente mentre torna dalla discoteca: aveva 21 anni

Terribile incidente avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio, in provincia di Napoli. Anna Teresa Ciccone, di soli 21 anni, ha perso la vita a causa di un incidente, dopo il tempestivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin da subito.

La comunità è rimasta sconvolta per questa tragedia e moltissime persone stanno mandando messaggi di cordoglio e di affetto sulla sua bacheca social. Secondo le informazioni rese note dai media, i fatti sono accaduti nel comune di Ottaviano, in provincia di Napoli. La giovane era alla guida della sua Fiat Panda, con una sua amica, che era seduta nel sedile passeggero, ed erano dirette a Nola dopo una serata in discoteca.

La dinamica dell’incidente

Lungo il tragitto, per cause da chiarire, la ragazza ha perso il controllo del mezzo ed è uscita fuori strada, per poi schiantarsi contro un muro. L’impatto è stato molto violento, tanto che l’auto è diventata un cumulo di lamiere. I passanti si sono subito resi conto della gravità di quanto accaduto e hanno avvisato i soccorsi e le forze dell’ordine. I medici hanno portato le due amiche in ospedale, ma una volta arrivata Anna Teresa ha perso la vita.

L’amica è fuori pericolo. La ragazza avrebbe compiuto 22 anni.