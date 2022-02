Morta investita in un incidente stradale a Torino: “Addio al tuo splendido sorriso”

Tragedia ad un incrocio tra via Druento e via Traves a Torino, dove Sharon Germano è morta investita da una Bmw che viaggiava in direzione Altessano

Sharon Germano è morta investita in un incidente stradale a Torino e la sua scomparsa getta nello sconforto che la conosceva ed amava, in molti le hanno dato l’addio, a lei ed “al tuo splendido sorriso”. La 31enne ha perso la vita in prossimità di un semaforo tra via Druento e via Traves, travolta da una Bmw station wagon che da Savonera era diretta alla volta di Altessano.

Morta a Torino investita ad un semaforo: l’urto ad un incrocio ed i soccorsi purtroppo inutili

Sharon è stata centrata in pieno e ferita a morte malgrado l’intervento tempestivo dei soccorritori. Sul posto le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e generalizzato il conducente dell’auto investitrice, un 42enne sceso immediatamente a prestare i primi soccorsi. L’uomo, provatissimo, è stato a sua volta portato in ospedale al Maria Vittoria a Torino per le cure del caso. La notizia della morte di Sharon ha generato un’onda di dolore che si è riverberata sui social.

Lo sconcerto sui social: “Eari esattamente come ti descrivevano: solare e sorridente”

Aldo ha scritto: “Non ci sono parole di conforto per poter accettare una cosa del genere, chi ti ha conosciuto sa che eri esattamente come ti descrivono. Una ragazza sempre solare, sorridente e a modo ed è normale che tante persone siano ancora incredule a tutto questo. Non ho parole, e porgo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Il sorriso “indimenticabile” di Sharon e il dolore di chi la conosceva ed amava

Poi Giusi, anch’essa con parole mutuate da Fanpage: “Unica, bella intelligente, sorridente. Questa notizia mi ha sconvolto e veramente un destino crudele”. E Valentina: “Indimenticabile il tuo sorriso, il tuo entusiasmo, ciao stellina”.