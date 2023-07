E’ morta la scrittrice ucraina Victoria Amelina, 37 anni, rimasta ferita nel bombardamento russo sulla città di Kramatorsk il 27 giugno scorso. L’autrice è morta il primo luglio nell’ospedale Mechnikov di Dnipro.

Morta la scrittrice ucraina Victoria Amelina

A causa delle ferite riportate a seguito del bombardamento russo sulla città di Kramatorsk il 27 giugno scorso – che secondo le fonti ucraine avrebbe causato 12 vittime – è morta la scrittrice ucraina Victoria Amelina,

Il giorno della morte in realtà risale al primo luglio nell’ospedale Mechnikov di Dnipro ma la notizia è stata diffusa il 3 luglio con il consenso di tutti i famigliari di Victoria.

Le ferite riportate dopo il bombardamento di Kramatorsk

Al momento del raid russo su Kramatorsk Victoria si trovava in una pizzeria

assieme allo scrittore colombiano Hector Abad , all’ex alto commissario per la pace della presidenza colombiana, Sergio Jaramillo e alla giornalista colombiana Catalina Gomez. Tutti e tre hanno riportato ferite lievi, mentre la scrittrice aveva riportato fratture multiple al cranio che ne avevano deCometerminato l’immediato ricovero in ospedale .

Il suo impegno nel documentare l’invasione russa

Nata a Leopoli, le sue, prose e saggi sono stati tradotti in numerose lingue e Il suo romanzo Dom’s Dream Kingdom (2017), è stato selezionato per lo Unesco city of literature prize per lo European Union prize for literature.

Come riporta il’ Pen Club Ucraina’, “aveva esteso i confini del suo lavoro molto oltre la letteratura documentando dopo l’invasione dell’Ucraina “i crimini di guerra russi nei territori occupati”.

(Immagine di repertorio)