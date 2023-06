Guerra in Ucraina, raid russo a Kramatorsk: almeno 10 le vittime

Almeno 10 le vittime dell’ultimo raid russo, che ha colpito un ristorante di Kramatorsk. Tra i morti anche una 17enne e due sorelle di 14 anni.

Raid russo in un ristorante a Kramatorsk

Sarebbe di almeno 10 morti il bilancio delle vittime dell’attacco russo di ieri – martedì 27 giugno – a Kramatorsk, che ha colpito un ristorante. I feriti sono 61. A renderlo noto è stato il ministero dell’Interno ucraino, come riportato da Rbc-Ucraina. Tra i morti ci sono una ragazza di 17 anni e due sorelle di 14. Anche un bambino di otto mesi è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

L’alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, ha parlato di ennesimo «crimine di guerra» in un post su Twitter:

«In un’altra dimostrazione del terrore che la Russia sta imponendo ai civili ucraini, un missile da crociera ha colpito un ristorante e un centro commerciale a Kramatorsk».

Arrestato un cittadino ucraino che ha aiutato Mosca

Nel frattempo, i servizi segreti ucraini (Sbu) hanno arrestato una persona sospettata di aver passato ai russi informazioni per l’attacco missilistico: lo ha reso noto su Telegram il consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, Anton Gerashenko: