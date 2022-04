La terribile notizia lanciata su Twitter da alcuni utenti: sarebbe morta nei cieli dell’Ucraina la prima donna pilota dell’aviazione militare di Kiev

È morta nei cieli dell’Ucraina la prima donna pilota dell’aviazione di Kiev, lo annunciano alcuni post sui social che per il momento non trovano conferme ufficiali. Sempre secondo quei post che stanno commentando la tragedia la 28enne Natasha Perakov aveva abbandonato il suo sogno di miss per diventare una combattente a tutti gli effetti.

Le agenzie riportano che la notizie della prima donna pilota dell’aeronautica militare ucraina è stata data su Twitter da alcuni utenti di Kiev. In quei post si spiega che la Perakov è stata ferita in una operazione mentre pilotava un MIG 29.

A Kiev morta la prima donna pilota

Trasportata in ospedale, la giovane pilota si è spenta poche ore dopo i soccorsi dei commilitoni della sanità militare. Una utente Facebook ha voluto ricordare il percorso della giovane eroina ucraina, che da ex miss di bellezza era diventata una pilota di caccia ed una combattente: “Natasha Perakov, che aveva partecipato al concorso di bellezza ucraino nato nel 1994, è morta in età giovanile di sul campo di battaglia combattendo contro l’invasore russo.

“Seppellitela come un’eroina”

“Si è offerta volontaria per combattere per il suo paese lasciando alle spalle la sua bellezza! Lei era l’eroina della guerra in Ucraina che ha combattuto una giusta causa. Ha rinunciato alla sua bellezza, alle sue capacità, alla sua istruzione e alla sua vita”. Poi una accorata invocazione finale: “Seppellitela come un’eroina della nostra Patria!”.