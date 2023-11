Morte Andrea Iovino, la sorella: "Ha scoperto il tumore pochi giorni dopo la nascita della figlia"

Antonietta Iovino, sorella di Andrea Iovino, ha rotto il silenzio sulle cause dell’attore, morto improvvisamente a 38 anni.

Andrea Iovino: le parole della sorella

La notizia della scomparsa di Andrea Iovino, attore di Made in Sud e di numerosi spettacoli teatrali, ha colto tutti di sorpresa e in tanti, attraverso i social, hanno espresso il loro dolore per la sua scomparsa. La sorella dell’attore ha rotto il silenzio con il Corriere della Sera svelando che suo fratello sarebbe stato colpito da un tumore e che avrebbe scoperto di averlo appena un anno fa, pochi giorni dopo la nascita della sua ultima figlia (era padre di quattro figli).

“Lo scoprì proprio qualche giorno prima della nascita della sua ultima bambina. In questi mesi lui ha dato coraggio a noi e nonostante non stesse bene ha voluto partecipare allo spettacolo Masaniello Revolution con Sal Da Vinci. Le tavole delle scene insieme alla sua famiglia erano la sua vita”, prosegue commossa la sorella, “L’ultimo gesto che ha fatto è stato quello di alzare il pollice, ci ha salutato così. Inneggiando alla forza. Questo era Andrea un grande attore ma soprattutto un grande uomo”, ha fatto sapere. In queste ore in tanti via social stanno piangendo la sua scomparsa e sono in attesa di saperne di più.

