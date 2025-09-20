Morte Andrea Prospero, l’indagato chiede il patteggiamento: la rabbia della famiglia

La richiesta di patteggiamento da parte dello studente accusato nella tragica morte di Andrea Prospero ha riacceso dolore e rabbia nella famiglia del giovane. La decisione, presa nel tentativo di ridurre le conseguenze legali, ha scatenato una forte reazione dei parenti, che vedono nella mossa un’offesa alla memoria di Andrea e alla gravità dell’accaduto.

Morte Andrea Prospero, l’indagato chiede il patteggiamento

Andrea Prospero, 19enne di Lanciano, è stato trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un B&B di Perugia, dove frequentava un corso di informatica all’Università locale. Dopo aver analizzato alcune chat con ragazzi conosciuti online, le indagini hanno ricostruito che il giovane ha ingerito un mix letale di farmaci oppiacei, tra cui benzodiazepine e ossicotone.

Tra i contatti online figura uno studente romano, Emiliano Volpe, che secondo la Procura avrebbe istigato Andrea al suicidio, fornendogli consigli su come porre fine alla propria vita. Il drammatico episodio ha portato all’arresto di Volpe a marzo, attualmente ai domiciliari, e al riconoscimento della sua responsabilità nella vicenda.

L’avvocato dell’indagato ha concordato con la Procura un patteggiamento che prevede due anni e mezzo di lavori socialmente utili, sostituendo la pena inizialmente proposta di cinque anni di reclusione. Questo accordo ha fatto esplodere l’indignazione dei familiari di Andrea, che ritengono la misura insufficiente a rendere giustizia e a compensare il dolore provocato dalla perdita del figlio.

L’avvocato di Prospero ha sottolineato come una pena così ridotta non possa rappresentare né riparazione sociale né giustizia per le persone offese. La decisione finale sul patteggiamento spetterà al giudice il 23 ottobre, mentre l’udienza prevista per l’8 ottobre è stata rinviata.