La saga di Rocky è stata resa iconica soprattutto dalla magistrale interpretazione di Sylvester Stallone, ma non solo. A contorno del protagonista, infatti, hanno lavorato con estremo successo anche gli attori che interpretavano altri personaggi iconici. Tra questi ricordiamo certamente Ivan Drago, Adriana, ma soprattutto Apollo Creed.

Morte Carl Weathers, il messaggio di Sylvester Stallone

Come noto, l’attore Carl Weathers, che nella saga di Rocky era l’amico-nemico Apollo Creed, è scomparso nella giornata di ieri. Il mondo di Hollywood si è stretto attorno alla famiglia dell’icona e tantissimi messaggi sono stati recapitati in ricordo del noto attore. Fra questi non poteva certo mancare l’ultimo saluto di Sylvester Stallone che si è affidato ai suoi canali social per mandare un messaggio a Carl.

Morte Carl Weathers, il video su Instagram

“Oggi è un giorno incredibilmente triste per me” – ha dichiarato Stallone in un video postato su Instagram – “Sono così devastato che non riesco nemmeno a dirlo. Sto cercando di tenermi tutto dentro perché Carl Weathers è stato una parte così importante della mia vita, del mio successo, di tutto questo. Gli riconosco un enorme credito e merito. Perché quando è entrato in quella stanza e l’ho visto per la prima volta, ho visto la grandezza. Ma non avevo realizzato la dimensione di questa grandezza. Non avrei mai potuto raggiungere ciò che abbiamo fatto con Rocky senza di lui”. Infine, termina l’attore: “Era assolutamente brillante, la sua voce, il suo fisico, la sua presenza, la sua abilità atletica ma, soprattutto, il suo cuore, la sua anima. È una perdita orribile. Era magico, sono stato fortunato a essere parte della sua vita. Apollo, continua a fare a pugni”.