Morte di Alessandro Parini a Tel Aviv: le reazioni ed il cordoglio

Per la brutale morte di Alessandro Parini a Tel Aviv in queste ore si registrano le reazioni ed il cordoglio: la prima ad esprimerlo è stata Giorgia Meloni che ha espresso vicinanza alla famiglia ed ai feriti. Parini era un avvocato romano di 35 anni laureato alla Luiss. Il giovane è rimasto ucciso durante un attentato terroristico che si è consumato sul lungomare di Tel Aviv. Autore del raid l’arabo-israeliano Yousef Abu Jaber, 44 anni, che si è lanciato con un’auto sulla folla.

Morte di Parini, reazioni e cordoglio

Ed il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni “esprime profondo cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv”. E ancora: “Il Presidente Meloni esprime vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito”.

Tajani: “Altri due feriti italiani”

Poi in chiosa, sul sito istituzionale di Palazzo Chigi: “Il Presidente del Consiglio e il governo sono in contatto con le autorità israeliane per seguire gli aggiornamenti e l’eventuale coinvolgimento nell’attacco di altri cittadini italiani”. Dal canto suo la Farnesina ha espresso “orrore e sgomento per il vile attentato”. Antonio Tajani ha detto: “Ci sono anche due feriti italiani, stiamo accertando i loro nomi, non sarebbero feriti gravi”.

Il cordoglio dell’ambasciatore Bar

L’ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar, ascritto su Twitter: “È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona uccisa nell’attacco terroristico a Tel Aviv è un cittadino italiano, Alessandro Parini. Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia della vittima”. Messaggio anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Profondo cordoglio per la morte del nostro concittadino Alessandro Parini vittima del vile attentato a Tel Aviv, insieme ad altri turisti rimasti feriti”.

Cosa hanno detto Gualtieri e Santanché

“Condanniamo fermamente il terrorismo. Ci stringiamo al dolore delle famiglie”. La ministra del Turismo Daniela Santanché ha scritto invece su Instagram: “Le notizie che giungono da Tel Aviv sugli attacchi terroristici ci lasciano senza parole. Profondo dolore per il nostro connazionale rimasto ucciso. Le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia. Continuiamo a seguire con apprensione gli aggiornamenti sul vile attentato”.