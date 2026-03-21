Morte di Paolo Cirino Pomicino: carriera, inchieste e ritorno in politica

Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3 settembre 1939, è deceduto nel pomeriggio del 21 marzo 2026 dopo essere stato ricoverato da qualche giorno. Figura di spicco della Democrazia Cristiana, noto al grande pubblico anche con il soprannome ‘o Ministro’, ha segnato la vita politica italiana tra gli anni Ottanta e i primi Novanta e ha poi cercato un ritorno alla scena pubblica negli anni Duemila. La notizia della sua morte chiude un capitolo personale che intreccia cariche istituzionali, rapporti di potere e vicende giudiziarie che lo hanno accompagnato per decenni.

Il profilo pubblico di Cirino Pomicino è stato caratterizzato da ruoli di governo di rilievo e da contestazioni giudiziarie che hanno alimentato dibattiti e valutazioni divergenti sulla sua eredità politica. L’attività parlamentare e ministeriale, insieme alle scelte di schieramento e ai ritorni elettorali, raccontano la traiettoria di un politico che, pur avendo subito momenti di forte critica, ha mantenuto una presenza influente all’interno dei circoli centristi italiani.

Gli anni in Parlamento e i ruoli di governo

La carriera istituzionale di Paolo Cirino Pomicino iniziò con l’elezione alla Camera nel 1976, dopo esperienze amministrative locali a Napoli come consigliere comunale e assessore. Nei successivi anni raggiunse incarichi centrali: fu titolare della Funzione pubblica nel 1988-1989 nel governo di Ciriaco De Mita e assunse la guida del Bilancio e della programmazione economica tra il 1989 e il 1992 nei governi guidati da Giulio Andreotti. Appartenente alla corrente definita andreottiana o Primavera, il suo ruolo fu spesso interpretato come simbolo di un centro cattolico aggressivo nelle strategie politiche dell’epoca.

I ruoli chiave e lo stile politico

Nel descrivere quei passaggi istituzionali emerge la figura di un politico abile nell’arte delle alleanze e nella gestione delle pratiche ministeriali. Il soprannome ‘o Ministro’ sintetizzava la percezione pubblica di una personalità capace di mediare e al tempo stesso di imporsi nei meccanismi decisionali. Durante il periodo al Bilancio, le scelte di politica economica e programmazione lo resero uno dei punti di riferimento per la linea economico-finanziaria dei governi di centro-sinistra e centro-destra che si sono succeduti in quegli anni.

Le inchieste giudiziarie e il processo Enimont

Negli anni Novanta Cirino Pomicino finì al centro delle indagini dell’operazione Mani Pulite, che scosse il sistema politico italiano. Molte delle accuse mosse nei suoi confronti non portarono a condanne definitive: in diversi procedimenti fu assolto, talvolta dopo anni di istruttoria. Tuttavia, nel quadro della maxi tangente legata allo scandalo Enimont, optò per un patteggiamento che si concluse con una pena di un anno e otto mesi. Questo episodio rimase uno snodo importante per la sua immagine pubblica, segnando la linea di demarcazione tra responsabilità giuridiche e percezione politica.

Conseguenze politiche e percezione pubblica

Le vicende giudiziarie influenzarono il peso elettorale e mediatico di Cirino Pomicino. Per alcuni osservatori le inchieste ne delegittimarono l’azione; per altri, le assoluzioni e la definizione di molti procedimenti testimoniarono un sistema giudiziario che spesso si confrontava con contesti politici complessi. L’alternanza tra processi, archiviazioni e patteggiamenti ha contribuito a costruire un’immagine pubblica controversa, in cui il confine tra responsabilità penale e responsabilità politica è rimasto dibattuto.

Il ritorno in politica e gli ultimi anni

Dopo una fase di relativa marginalizzazione, Cirino Pomicino tentò un ritorno alla vita pubblica negli anni Duemila. Si avvicinò alla formazione guidata da Clemente Mastella e si candidò con i Popolari Udeur, ottenendo successi elettorali che gli permisero di riacquistare visibilità, compresa un’elezione alle istituzioni europee citata nelle cronache. Più tardi fece ritorno a Montecitorio nel 2006 in una lista che univa sigle di area democristiana e liberale, per poi sospendere l’attività politica attiva nel 2007 per motivi di salute, dopo un intervento al cuore.

La notizia del decesso del 21 marzo 2026 è stata accolta con commenti che vanno dal ricordo delle competenze amministrative alla rievocazione delle polemiche giudiziarie. Rimane un’eredità politica complessa: quella di un uomo che attraversò gli anni caldi della Prima e della cosiddetta transizione politica italiana, con ruoli di primo piano e momenti di forte contesa pubblica. Il funerale e le commemorazioni ufficiali saranno occasione per rimettere in prospettiva una biografia ricca di spigolosità e risultati.