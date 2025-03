Morte dopo liposuzione: indagini su chirurgo a Roma

Il dramma di Simonetta Kalfus

Il 18 marzo scorso, Simonetta Kalfus, una donna di 62 anni, è deceduta all’ospedale Grassi di Ostia dopo un intervento di liposuzione effettuato in una clinica privata di Roma. La sua storia è emblematica di un fenomeno che, purtroppo, si ripete: complicazioni gravi legate a interventi di chirurgia estetica. Simonetta è stata ricoverata in condizioni critiche e, dopo quattro giorni di coma vegetativo, il suo cuore ha smesso di battere, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari.

Le indagini sul chirurgo

Le autorità hanno avviato un’indagine per fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna. Il chirurgo che ha eseguito l’intervento è attualmente sotto inchiesta. Non è la prima volta che il medico si trova al centro di polemiche: un anno fa, era già stato condannato per lesioni in seguito a un intervento di lifting al seno. Questo solleva interrogativi sulla sua idoneità a praticare interventi di chirurgia estetica e sulla regolamentazione del settore.

La sicurezza nella chirurgia estetica

Il caso di Simonetta Kalfus riaccende il dibattito sulla sicurezza degli interventi di chirurgia estetica. Molti pazienti, spinti dal desiderio di migliorare il proprio aspetto, si rivolgono a professionisti senza verificare adeguatamente le loro credenziali. È fondamentale che chi decide di sottoporsi a tali interventi sia consapevole dei rischi e delle possibili complicazioni. Le strutture sanitarie devono garantire standard elevati di sicurezza e formazione per i chirurghi, affinché tragedie come quella di Simonetta non si ripetano.