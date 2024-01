I politici italiani si uniscono al coro di dolore per la morte di Gigi Riva: i messaggi di Mattarella e Meloni e gli altri omaggi

È stato in primis il presidente della repubblica Sergio Mattarella a reagire alla morte di Gigi Riva con un messaggio pubblico rivolto alla leggenda del calcio italiano che ci ha lasciati nella giornata di ieri. A lui si sono uniti poi Giorgia Meloni, Matteo Renzi e tanti altri esponenti della politica del nostro Paese.

Morte Gigi Riva, i saluti dei politici italiani: Mattarella e Meloni

“Tanti italiani, e io tra questi, apprendono l’improvvisa notizia della morte di Gigi Riva con autentico dolore. I suoi successi sportivi, il suo carattere di grande serietà, la dignità del suo comportamento in ogni cirostanza gli hanno procurato l’affetto di milioni di italiani anche tra coloro che non seguivano il calcio. Esprimo ai famigliari il mio cordoglio e un sentimento di sincera vicinanza” – questo il messaggio pubblicato anche sui social dal Quirinale che riporta le parole di Sergio Mattarella su Gigi Riva. “Ci lascia un grande sportivo che ha segnato la storia del calcio e della nostra Nazionale. Che la terra ti sia lieve, campione” – così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricorda ‘Rombo di Tuono’ e a lei si unisce anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Ci lascia Gigi Riva. Eroe di tanti ragazzi della mia generazione. Miglior marcatore della Nazionale azzurra. Condoglianze alla sua famiglia e a tutti i tifosi sardi. Buon viaggio in cielo, rombo di tuono”.

Morte Gigi Riva, i saluti dei politici italiani: i messaggi social

Anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha pubblicato un messaggio in ricordo a Riva: “Un gigante del calcio. Un simbolo, una bandiera, un grande uomo”, mentre Matteo Renzi si affida a X: “Gigi Riva, Rombo di Tuono. Eroe del Cagliari e della Nazionale. Che la terra ti sia lieve'” così come Enrico Letta: “Che tristezza. Ci lascia un mito assoluto. La persona e il calciatore”.