L’ex boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro è morto nella notte di ieri all’età di 61 anni. L’uomo era stato catturato alcuni mesi fa dopo 30 anni di latitanza: era malato da anni e negli ultimi giorni era finito in coma irreversibile.

L’ultimo viaggio di Matteo Messina Denaro: la bara

Secondo le informazioni che sono state raccolte dal ‘Corriere della Sera’, è stata la nipote di Matteo Messina Denaro, Lorenza Guttadauro, che è andata ad acquistare una bara in frassino dal valore di 1500 euro per il corpo dello zio. Messina Denaro sarà sepolto, con il feretro acquistato alle pompe funebri ‘Pacini’, nella cappella di famiglia vicino al padre Francesco, capomafia della provincia di Trapani.

L’ultimo viaggio di Matteo Messina Denaro: la sepoltura

Sulle prime, si era imamginato che Matteo Messina Denaro potesse essere cremato come successe a Provenzano, ma secondo quanto si apprende non sarà così. Il boss di Cosa Nostra sta compiendo il suo ultimo viaggio da l’Aquila verso Castelvetrano per la sua tumulazione nel cimitero. Non ci sarà nessuna cerimonia religiosa, e del resto nemmeno Messina Denaro l’avrebbe voluta, ma una veloce tumulazione che potrebbe avvenire nella prima mattinata di giovedì.