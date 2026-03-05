La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 non è stata solo un trionfo musicale: il cantante ha trasformato il successo in un gesto di solidarietà, annunciando un’iniziativa benefica in memoria del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto dopo un trapianto di cuore, unendo musica, impegno sociale e comunità.

Sal Da Vinci torna a Napoli dopo la vittoria a Sanremo 2026

La festa in Largo Torretta, luogo dove il cantante è cresciuto, ha visto la partecipazione di oltre mille persone tra fan e cittadini. Sal Da Vinci si è esibito con un breve show, cantando la sua hit «Per sempre sì», e ha mostrato il trofeo sanremese, ringraziando calorosamente chi lo ha sostenuto. “Ho voluto festeggiare qui perché è da questo quartiere che è partito tutto. L’eco della Torretta è arrivato in tutto il mondo“, ha dichiarato, aggiungendo: “Ricordatevi che siamo noi che ci allontaniamo dall’amore, non è l’amore che si allontana da noi“.

Il cantante ha colto l’occasione per invitare i presenti a non alimentare polemiche nate attorno alla sua canzone, ricordando l’importanza della musica e della comunità: “Vi prego, non rispondete alle provocazioni. Pensiamo alla musica e alla bella gente di questa terra“. La Municipalità 1 di Napoli ha consegnato a Sal Da Vinci una targa in segno di riconoscimento per il suo percorso, definito «esemplare», sottolineando come il cantante abbia trasformato sacrificio e determinazione in traguardi straordinari, portando nel cuore le radici e la gente del quartiere.

Morte del piccolo Domenico, Sal Da Vinci ha deciso: l’annuncio insieme a Francesco Emilio Borrelli

Durante la celebrazione della sua vittoria al Festival di Sanremo 2026, tenutasi a Napoli nel quartiere della Torretta, Sal Da Vinci ha annunciato un’iniziativa di solidarietà che unirà musica e beneficenza. In collaborazione con il deputato Francesco Emilio Borrelli, il cantante ha reso noto che la Nazionale Cantanti organizzerà una partita per raccogliere fondi destinati alla fondazione intitolata al piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo tragicamente scomparso dopo un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi.

Sal Da Vinci ha sottolineato la forza della madre del bambino: “Questa mamma è un esempio e non si è mai arresa“, mentre Borrelli ha aggiunto: “Ancora una volta, l’amore è prevalso sulle polemiche. La battaglia per ottenere giustizia continua e questa fondazione potrà evitare che altre tragedie simili si ripetano“. Il cantante ha scelto di rinviare i festeggiamenti originariamente previsti per non coincidere con i funerali del piccolo Domenico, dimostrando grande rispetto e sensibilità.