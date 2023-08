La notizia ha fatto in poco tempo il giro del mondo: il capo del gruppo di mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, è morto in un incidente aereo avvenuto tra San Pietroburgo e Mosca. Il capo del gruppo che solo qualche mese fa si era ribellato a Vladimir Putin non era solo, sul jet privato con lui, infatti, viaggiavano anche altri personaggi di spicco.

Russia, morte Prigozhin: le altre persone a bordo del jet caduto

Prigozhin è scomparso nella giornata di mercoledì 23 agosto a seguito dello schianto del suo aereo in Russia. Sull’Embraer Legacy 600 precipitato a Tvar, non volava solo lui, ma – secondo quanto raccolto dalla ‘Bbc’ – c’era almeno un altro personaggio molto noto. Il suo nome era Dmitry Utkin, e si trattava di un veterano che aveva combattuto le guerre di Cecenia. L’uomo era stato molto vicino alla Wagner fino al 2014, mentre negli ultimi anni aveva ricoperto il ruolo di responsabile del comando generale e dell’addestramento al combattimento. L’altro nome conosciuto è quello di Valeriy Chekalov, 47enne molto legato a Prigozhin, ed esso stesso capo della Wagner nei primi 2000. Chekalov era legato ad alcuni progetti commerciali della Wagner in Africa e ai giacimenti petroliferi siriani.

Gli altri combattenti della Wagner e l’equipaggio

Oltre a due sopraccitati e allo stesso Yevgeny Prigozhin, sul jet privato c’erano cinque combattenti della Wagner i cui nomi non compaiono nelle liste delle sanzioni internazionali. Inoltre, nell’incidente sono morti anche i due piloti e l’unica hostess presente sul jet.