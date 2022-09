Morte Regina Elisabetta, i numerosi messaggi di cordoglio in onore della sovrana

La morte della Regina Elisabetta ha lasciato un vuoto enorme nel Regno Unito. I messaggi di cordoglio sono stati numerosi.

La scomparsa della Regina Elisabetta, sopraggiunta in queste ore ha lasciato un vuoto incolmabile nel Regno Unito. Sono state numerose le reazioni del mondo politico, ma anche capi di Stato e non solo che hanno voluto dedicare un pensiero o un omaggio all’amata monarca inglese per l’ultima volta.

In Francia ad esempio, il primo cittadino Anne Hidalgo ha annunciato che la Torre Eiffel in questa notte rimarrà spenta.

Morte Regina Elisabetta, i messaggi di cordoglio

Anche il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha voluto simbolicamente ricordare la Regina Elisabetta. In un comunicato ufficiale ha annunciato che verranno decretati tre giorni di lutto nazionale. Il premier dell’Australia Anthony Albanese ha sottolineato che con la morte della Regina Elisabetta finisce anche un’era: “Un regno storico e una lunga vita dedicata al dovere, alla famiglia, alla fede e al servizio sono giunti al termine”, ha affermato.

Biden: “Non vediamo l’ora di collaborare con il re”

La morte della Regina ha toccato molto da vicino il mondo del calcio. Poco prima dell’inizio di Lazio-Feyernoord, è stato fatto un minuto di raccolglimento. “È stata testimone della guerra e della riconciliazione in Europa e oltre, e delle profonde trasformazioni del nostro pianeta e delle nostre società”, sono le parole della presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen.

“Non vediamo l’ora di collaborare con il re e la regina consorte negli anni a venire”, ha detto invece il presidente degli USA Biden.