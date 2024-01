Antonio Tajani commenta la morte di Giovanna Pedretti: "I social siano usati per comunicare, non per insultare"

Ospite a Quarta Repubblica su Rete 4 il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato il presunto suicidio della ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti, forse scatenato dall’odio social.

Le parole di Antonio Tajani

Afferma Antonio Tajani nel programma: “Aspettiamo i risultati delle indagini per quello che è successo a questa povera ristoratrice che si è tolta la vita. Ma comunque i social devono essere usati non per minacciare. Il politico è abituato a essere attaccato, anche a sentire sciocchezze, debole, ha un problema psicologico o sta vivendo un momento difficile e che si vede insultata e offesa può reagire in maniera negativa. Non so cosa sia successo a questa povera persona, posso solo rivolgere una preghiera per lei e per la sua famiglia.”

una persona che non è abituata magari rimane scioccato da insulti e minacce.”

Conclude il ministro: “Una persona che magari è un po’

Indagini ancora in corso

Devono ancora essere chiarite le dinamiche legate alla morte di Giovanna Pedretti, ritrovata il 14 gennaio nel fiume Lambro. A bordo dell’auto della donna e all’esterno, vicino al punto in cui i sommozzatori hanno recuperato il cadavere, sono state trovate tracce di sangue. Resta ancora prevalente l’ipotesi del suicidio.

La vettura è stata sequestrata e nei prossimi giorni si svolgerà l’autopsia sul corpo della ristoratrice.