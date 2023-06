Il post mortem di Silvio Berlusconi. Insieme alla caccia all’erede al trono, c’è quella agli eredi al portafoglio. A meno di ventiquattro ore dalla scomparsa del leader di Forza Italia, una delle domande più gettonate riguardo il futuro in casa del Cavaliere è quella relativa alla spartizione del suo patrimonio. Sebbene non ci siano al momento indiscrezioni su eventuali testamenti o volontà disposte dall’ex premier, è tutt’altro che fantasioso pensare che Silvio avesse pianificato coi suoi legali ogni particolare della successione.

La bolla Fininvest

A incassare i dividendi delle aziende operative sotto il nome di Berlusconi (Mediaset, Mediolanum, Mondadori ecc.) è Fininvest: l’azienda li gestisce, li investe e poi distribuisce gli utili alla famiglia. Così, dal 1975. A quelli delle aziende citate, si sono aggiunti negli anni i guadagni legati all’industria televisiva e a quella calcistica, richiedendo man mano l’aggiornamento delle disposizioni fino ad arrivare all’assetto attuale. Ed è proprio su questo assetto, da anni cristallizzato, che ora potrebbero intervenire eventuali variabili pensate dallo stesso ex premier e dichiarate nelle sue ultime volontà.

Cosa andrà a Marta Fascina?

Per un patrimonio stimato attorno ai quattro miliardi di euro, non è dato sapere al momento se il Cavaliere abbia disposto o meno un lascito azionario alla fidanzata Marta Fascina. Una cosa è certa: il capitale Fininvest, motore dell’impero Berlusconi, appartiene alle due generazioni di famiglia. Padre e figli. E basta. Ex mogli e compagne lì dentro non hanno mai fatto accesso, finora.