Morte Sinead O' Connor, nel 2022 perse il figlio Shane: le sue parole

Il mondo della musica e non solo sta piangendo la scomparsa di Sinead O’ Connor, eppure non tutti potrebbero ricordare che solo l’anno scorso, a gennaio 2022, la cantante aveva vissuto un grande dolore. Il figlio Shane si è tolto la vita a soli 17 anni, impiccandosi. Su Twitter aveva scritto: “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena oggi ed è ora con Dio. Riposi in pace e nessuno segua il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo tanto. Per favore, riposa in pace”.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N

— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023