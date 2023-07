Motori, il pilota Joey Den Besten muore in pista in Filandia: l'incidente fatale

Eclissi sul mondo dello sport. Durante l’International Road Racing Championship a Imatra (Finlandia), domenica 2 giugno il pilota olandese Joey Den Besten perde il controllo della moto scivolando sull’asfalto bagnato dalla pioggia e finisce contro un palo della luce. Lo schianto non gli dà scampo: lo stesso giorno muore a causa di lesioni interne riportate nell’impatto.

La dinamica dell’incidente

Le circostanze ambientali e meteorologiche scandiscono la ricostruzione della dinamica del sinistro mortale. Mentre tutti i piloti erano impegnati nel giro di formazione – mancava poco all’inizio della gara – il trentenne olandese firmava la sua condanna a morte. Den Besten non arriverà a mettersi in griglia: uscito dal lato sinistro della pista, per l’inerzia del movimento impatta in maniera violenta contro il lampione rendendo vano qualsiasi tentativo di soccorso.

Si parlava di una frattura alla mano

L’improvviso peggioramento delle condizioni meteo aveva spinto gli organizzatori a posticipare l’inizio della corsa. Dopo il posticipo, la pioggia massiccia ha costretto le squadre a montare le gomme da bagnato. Quando arrivano dal circuito finlandese le prime notizie sulla caduta del pilota olandese, sono frammentarie e confuse: all’inizio si parla di una «semplice frattura della mano». Poco dopo, della morte. Un passo lungo, che stavolta è stato breve. Troppo.