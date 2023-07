L’incidente mortale è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 31 Luglio, intorno alle ore 10:30, quando un uomo di 50 anni è stato travolto da un mezzo meccanico all’interno dell’impianto di smaltimento rifiuti in cui stava lavorando.

Campobasso, morte sul lavoro: operaio travolto in discarica

L’uomo è morto questa mattina all’interno dell’impianto di smaltimento rifiuti di Montagano, vicino a Campobasso. Durante il suo turno di lavoro, l’operaio è stato travolto da un mezzo meccanico e non ha avuto scampo. I sanitari del 118 sono intervenuti sul psoto, ma per l’uomo originario di Foggia non c’era già più nulla da fare: il 50enne era morto sul colpo. Sono stati immediatamente fermati i camion provenienti dall’hinterland per scaricare i rifiuti diretti alla discarica, mentre i carabinieri effettuavano tutti i rilievi del caso sul luogo dell’incidente

Ennesimo incidente sul lavoro del 2023: i numeri

Secondo le ultime rilevazioni che sono state fatte,i decessi sul lavoro nel solo primo semestre del 2023 sono state più di 450. Numeri altissimi che preoccupano soprattutto nel aree in cui le morti bianche sono state sopra la media, come Umbria, Abruzzo, Friuli e Trentino Alto Adige. Vega Engineering spiega che in Italia qualcosa non va: “Nel corso dei 14 anni in cui monitoriamo quotidianamente l’emergenza, constatiamo mese dopo mese come la situazione sia grave, anzi gravissima. E a testimoniarlo, purtroppo, è il numero dei decessi in occasione di lavoro, che rimane stabile negli anni. Ciò significa che il livello di sicurezza raggiunto negli ambienti di lavoro non è sufficiente a tutelare la vita dei lavoratori.”