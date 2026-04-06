Morti e indagini dopo somministrazione di sieri vitaminici in una clinica di Hermosillo

Un episodio in una clinica privata di Hermosillo ha causato sei decessi e avviato un'indagine su sieri vitaminici e responsabilità mediche

Un grave episodio è emerso in una clinica privata di Hermosillo, nello Stato messicano di Sonora, dove la somministrazione di presunti sieri vitaminici ha provocato la morte di sei persone, il ricovero in condizioni critiche di un paziente e il dimesso di altri due. Le informazioni diffuse dalle autorità locali indicano che i trattamenti erano erogati in una struttura nota come Medicina Regenerativa Celular, collegata all’omeopata Jesús Maximiano Verduzco Soto, al momento oggetto di indagine.

La vicenda, riportata dai media messicani sulla base di comunicazioni ufficiali, ha subito acceso controlli formali: gli inquirenti hanno preso in esame cartelle cliniche e materiali sanitari per ricostruire la dinamica degli eventi. In attesa di esiti tecnici, la comunità locale e gli esperti sanitari sollevano dubbi sulla somministrazione di preparati non convenzionali e sulle garanzie di sicurezza applicate in strutture private.

La dinamica dei trattamenti e le vittime

Secondo le prime ricostruzioni disponibili, i pazienti avevano ricevuto infusioni indicate come “sieri vitaminici”, una dicitura che in contesti clinici può nascondere composizioni eterogenee. È importante notare che il termine sieri vitaminici non descrive una singola sostanza ma un insieme di possibili soluzioni endovenose che dovrebbero rispettare standard di produzione e controllo. Le sei vittime sono state trovate in seguito ai trattamenti, mentre altre persone trattate nello stesso periodo hanno riportato sintomi variabili: uno è in condizioni critiche e due sono stati dimessi dopo cure. Le autorità stanno ancora verificando l’identità completa dei pazienti e la tempistica precisa delle somministrazioni.

Il ruolo della clinica e del professionista indicato

La struttura sotto esame, Medicina Regenerativa Celular, è collegata professionalmente all’omeopata Jesús Maximiano Verduzco Soto, che risulta essere indagato nell’ambito delle verifiche. Le autorità locali hanno eseguito una perquisizione nella clinica e hanno sequestrato documentazione clinica, farmaci, soluzioni per infusione e altro materiale sanitario che potrebbe aiutare a comprendere composizione e modalità di preparazione dei prodotti somministrati. Gli investigatori intendono accertare se siano state rispettate le procedure di sterilità, tracciabilità e prescrizione.

Le indagini e le analisi di laboratorio

La procura di Sonora ha inviato campioni e materiali sequestrati alle autorità federali di Città del Messico per analisi approfondite. Questi esami mirano a stabilire la natura chimica o biologica delle soluzioni utilizzate, a rilevare eventuali contaminazioni e a identificare agenti tossici o reazioni avverse possibili. L’esecuzione di test specializzati da parte di laboratori federali è considerata cruciale per definire cause mediche dirette dei decessi e per orientare le eventuali accuse di responsabilità.

Che cosa cercano gli inquirenti

Oltre a definire la composizione dei prodotti, gli investigatori stanno valutando elementi procedurali come la corretta compilazione delle cartelle, le indicazioni cliniche per le infusioni, la formazione del personale addetto e l’origine delle forniture. L’accertamento di eventuali negligenze mediche richiederà confronto tra documentazione, risultati di laboratorio e testimonianze; sarà inoltre fondamentale stabilire se le pratiche adottate fossero conformi a protocolli sanitari riconosciuti.

Fornitori, responsabilità e prospettive legali

Tra i nomi emersi informalmente nella vicenda c’è quello di Rubio Pharma y Asociados, segnalata come possibile fornitore di alcuni prodotti, che tuttavia ha negato qualsiasi coinvolgimento con i trattamenti oggetto dell’indagine. Le autorità dovranno dunque ricostruire la filiera di approvvigionamento e verificare contratti, fatture e tracciabilità dei lotti. Sul piano legale, se dalle analisi emergessero irregolarità nella composizione o nella gestione delle soluzioni, le ipotesi di reato potrebbero spaziare dalla responsabilità professionale fino a procedimenti penali per lesioni o omicidio colposo.

Implicazioni e prossimi passi

La vicenda solleva interrogativi sulla regolamentazione delle terapie alternative e sulla vigilanza sulle cliniche private: l’attenzione pubblica si concentra ora sui risultati degli esami federali e sulle decisioni della procura. In assenza di esiti definitivi, risulta fondamentale che vengano chiarite tanto la causa dei decessi quanto le eventuali responsabilità amministrative e penali. Le autorità locali hanno promesso massima trasparenza e collaborazione con organi federali per assicurare che tutte le circostanze siano accertate e che si evitino simili tragedie in futuro.