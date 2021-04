Morto a 86 anni Sir Michael Oswald, consigliere della Regina Elisabetta

È morto all'età di 86 anni sir Michael Oswald, consigliere della Regina Elisabetta II dal 2003 e prima ancora della Regine Madre dal 1970.

Nuovo lutto per la famiglia reale britannica, dopo il principe Filippo d’Edimburgo è infatti morto il consigliere della Regina Elisabetta sir Michael Oswald, da oltre cinquant’anni al servizio della corte reale prima con la Regina Madre e successivamente con l’attuale sovrana.

Si tratta di una grave perdita per la Regina, che da poco aveva dovuto affrontare la morte dell’amato marito Filippo e che proprio a causa della scomparsa di quest’ultimo ha deciso di non organizzare alcun tipo di festeggiamento per il duo 95esimo compleanno nella giornata del 21 aprile.

Morto Michael Oswald, consigliere della Regina

Michael Oswald lavorava come consigliere della Regina Elisabetta dal 2003, mentre dal 1970 fino alla sua morte nel 2002 era stato consigliere della Regina Madre.

Nel 2020 venne insignito dalla sovrana britannica dell’Ordine reale vittoriano.

Intervistata dal Racing Post, la moglie di Oswald, lady Angela Cecil, ha dichiarato: “Ha sempre sostenuto di avere un lavoro meraviglioso, più bello di quello che altri avrebbero mai potuto avere. Lo avrebbe fatto anche se fosse stato un uomo ricco, senza alcun bisogno lavorare”.

Secondo alcune voci di corridoio la morte di Micheal Oswald potrebbe velocizzare il percorso che portebbe all’abdicazione di Elisbetta II.

Era infatti Oswald a curare i principali interessi della sovrana e senza il suo sostegno ne quello del marito Filippo appare probabile che la Regina non riesca a reggere da sola tutti gli impegni del prossimo futuro.