Ucciso lo chef sardo Alessio Madeddu

L’omicidio del cuoco 51enne di Telauda è avvenuto nel sud della Sardegna, dove viveva e lavorava.

Il cadavere dello chef è stato ritrovato intorno alle 9.30 di giovedì 28 ottobre, a terra in una pozza di sangue, proprio davanti al suo locale a Porto Budello, nella cittadina del Sulcis-Iglesiente.

Secondo quanto emerso da un primo esame esterno del corpo, è apparso che l’uomo è stato colpito ripetutamente da un’arma da taglio: si ipotizza un grosso coltello o addirittura un’accetta.

Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono accorsi i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica del brutale omicidio.

Il volto di Madeddu era diventato noto in tv dopo la partecipazione al programma di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Il cinquantunenne sardo partecipò alla seconda edizione dello spin off “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate” nel 2018.

Nell’autunno dello scorso anno, però, Madeddu era balzato agli onori delle cronache per aver aggredito con una ruspa i Carabinieri che lo controllavano, atto per cui l’uomo era stato condannato per tentato omidicio.