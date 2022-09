È morto Bruno Bolchi. Ripercorriamo la carriera da calciatore e allenatore di "Maciste" e "Mago delle Promozioni". Bolchi ha vinto anche uno scudetto.

Bruno Bolchi è morto. L’ex calciatore dell’Inter ci ha lasciati ieri, 27 settembre 2022, ad 82 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una brutta malattia. A lutto il mondo del calcio e dello sport.

Morto Bruno Bolchi, addio all’ex calciatore dell’Inter

Bruno Bolchi classe 1940 nacque a Milano e nella su carriera ha giocato in serie A con l’Inter nel ruolo di centrocampista. Con i nerazzurri ha ottenuto 109 presenze e 10 goal in 7 anni. Dal 1965 al 1972 ha militato in varie squadre, tra cui: Atalanta, Verona, Torino e Pro Patria. Nel suo palmares figurano un campionato di Serie A vinto con l’Inter nel 1963 e una Coppa Italia con il Torino nel 1968.

La carriera da allenatore

Terminata la sua carriera da calciatore ha iniziato quella da allenatore, che si è conclusa nel 2007 sulla panchina del Messina. Dopo aver ricevuto il soprannome di “Maciste” ai tempi dell’Inter è diventato il “Mago delle promozioni”. Mister Bolchi ha raggiunto la promozione dalla Serie B alla Serie A con il Bari (1984-1985), il Cesena (1986-1987), il Lecce (1992-1993) e la Reggina (1998-1999).

Inoltre, con il Bari (1983-1984) e la Pistoiese (1976-1977) è passato dalla Serie C1 alla Serie B.