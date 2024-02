Morto il giornalista Daniele Pugliese, ha scelto il suicidio assistito, lo comunicano i familiari.

È morto a 67 anni Daniele Pugliese. Lo comunicano i familiari spiegando che il giornalista ha fatto ricorso al suicidio assistito il 7 febbraio, in Svizzera:

«Sotto assistenza medica ha compiuto la scelta consapevole di terminare la propria esistenza. Proprio lui che si era sempre battuto per il rispetto della decisioni personali, per il testamento biologico, l’eutanasia».

Daniele Pugliese ha lavorato per 25 a l’Unità fino a quando il giornale non venne chiuso. Seppur provato da una malattia che gli provocava un dolore fisico intenso e inarrestabile non ha mai smesso di dedicarsi ai suoi progetti.

Morto Daniele Pugliese, le sue ultime parole

«Sono molto sereno. Sono convinto di quello che sto facendo e lo faccio per il mio bene. Ricordo con affetto le tante persone amiche e vado via soddisfatto. Fate una festa per ricordarmi, un abbraccio a tutti».

