Non ce l'ha fatta Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset si è spenta dopo aver lottato contro una grave malattia

Aveva già parlato in passato della sua lotta contro una grave malattia, una battaglia che, purtroppo, sembra aver perso. La giornalista Carlotta Dessì si è infatti spenta in queste ore come annunciato da Tgcom24 condividendo una lettera dove si legge che la Direzione e l’intera redazione si stringono con dolore alla famiglia della donna che aveva soltanto trentacinque anni.

Addio a Carlotta Dessì

Nonostante la sua lotta contro la malattia alla fine non ce l’ha fatta, la giornalista Carlotta Dessì è venuta a mancare di recente a soli 35 anni. La donna aveva lavorato per molti programmi di informazione e approfondimento a marchio Mediaset tra cui Fuori dal coro e Pomeriggio 5. La notizia della morte è stata condivisa da Tgcom24 dove l’intero staff ha espresso il suo cordoglio per quanto avvenuto.

La giornalista aveva raccontato la sua lotta contro la malattia sui social e di recente, precisamente durante il mese di dicembre dello scorso anno, era anche tornata in televisione come ospite di Mario Giordano. All’epoca era da poco uscita dall’ospedale e infatti era arrivata in studio su una sedia a rotelle.

L’ultimo messaggio

Poco prima della scomparsa, circa tre settimane fa, Carlotta Dessì aveva scritto quello che è diventato il suo ultimo post sui social. Nel messaggio si vede la foto di un quadro regalatole da un’amica con la scritta “non temere”.