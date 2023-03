Morto Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Morto Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Morto Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Portland, 13 mar. - (Adnkronos) - Il mondo dell'atletica piange la morte all'età di 76 anni di Dick Fosbury, campione di salto in alto negli anni '60 e '70. A dare la triste notizia il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. Oro olimpico a Città del Messico 1968 con...

Portland, 13 mar. – (Adnkronos) – Il mondo dell'atletica piange la morte all'età di 76 anni di Dick Fosbury, campione di salto in alto negli anni '60 e '70. A dare la triste notizia il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. Oro olimpico a Città del Messico 1968 con 2.24 metri, a lui si deve l'innovativa 'Fosbury Flop', la tecnica con la quale l'atleta scavalca l'asticella rovesciando il corpo all'indietro e cadendo sulla schiena, ormai diventata consuetudine per tutti i saltatori.