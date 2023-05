Morto giudice di Masterchef Australia: addio a Jock Zonfrillo

Jock Zonfrillo aveva 46 anni e dal 2019 era uno degli amati giudici di Masterchf Australia. Lo scozzese è morto inaspettatamente domenica 30 Aprile, proprio il giorno in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata della nona stagione dello show di cucina.

Masterchef Australia, morto il giudice Jock Zonfrillo: annullata la nuova stagione

Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa di Jock Zonfrillo, amato giudice della versione australiana di Masterchef. La sua scomparsa è stata improvvisa ed inaspettata, ma la polizia australiana ha spiegato che non ci sono indagini aperte, nonostante le cause del decesso siano ancora ignote. L’uomo lascia la sua terza moglie, Lauren Fried, con cui aveva avuto i due bimbi Alfie e Isla e i suoi due altri figli avuti da matrimoni precedenti: Ava e Sophia.

Il tragico annuncio social

A dare il tragico annuncio a tutto il mondo è stata la stessa famiglia di Jock, che ha utilizzato il profilo Instagram di Zonfrillo: “Con il cuore completamente a pezzi e senza sapere come potremmo vivere la vita senza di lui, siamo devastati nel condividere che Jock è morto ieri. Così tante parole possono descriverlo, così tante storie possono essere raccontate, ma in questo momento siamo troppo sopraffatti per dirvele. Per coloro che hanno incrociato la sua strada, sono diventati la sua compagnia o sono stati abbastanza fortunati da essere la sua famiglia, conservate questo fiero scozzese nei vostri cuori quando berrete il vostro prossimo whisky. Vi imploriamo per favore di farci soffrire in privato mentre troviamo un modo per superare tutto questo, e trovare spazio dall’altra parte per celebrare il nostro insostituibile marito, padre, fratello, figlio e amico.”