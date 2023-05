Tornado devasta la costa della Florida: auto scaraventate in aria

Florida orientale sotto attacco dei tornado: si vedono auto lanciate in aria ed alberi spezzati dalla furia degli elementi

Nella parte sud occidentale degli Usa il maltempo non dà tregua ormai da due settimane ed un tornado ha recentemente devastato la costa della Florida con auto sollevate dalla furia degli elementi e scaraventate in aria. Molti video social mostrano la furia dei venti che si sono abbattuti su Palm Beach Garden e che hanno fatto danni per centinaia di migliaia di dollari.

Tornando in Florida, auto in aria

La tempesta ha colpito anche Miami Beach nella zona di Lummus Park e lo scorso 29 aprile un forte tornado, con venti oltre i 160 chilometri orari, ha colpito la città di Palm Beach Garden. La città che si trova nello Stato americano della Florida è stata letteralmente devastata. Sui social circolano immagini diffuse dagli abitanti che mostrano la devastazione causata dal fenomeno atmosferico. Le raffiche circolari in alcuni casi hanno sollevato in aria e ribaltato numerose auto. Ecco le immagini.

Le immagini da North Palm Beach

Il vento tesissimo ha anche spezzato molte palme ed alberi di alto fusto. Fortunatamente non si registrano vittime o feriti. E da Intagram arriva il video condiviso da Jennifer Collins su North Palm Beach sulla US1 a nord del PGA. In quelle immagini si vede distintamente come il tornado faccia ribaltare un’auto.