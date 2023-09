Il pilota di motociclismo, Filippo Momesso è stato trovato senza vita nella sua casa in centro a Trento. Si pensa a un malore improvviso

Morto in casa Filippo Momesso, è giallo sulla morte

Filippo Momesso, originario di Oderzo in provincia di Treviso, aveva 24anni e gareggiava nel Campionato italiano motociclismo di velocità. Due settimane fa era salito sul podio nella quinta tappa del trofeo Aprilia RS660 al Mugello. Il ragazzo è stato trovato morto sabato sera nella sua abitazione, nel centro di Trento. Si era trasferito nel capoluogo trentino quando frequentava l’ateneo, dove si era laureato in ingegneria informatica.

Giallo sulle cause della morte

Dopo il ritrovamento del corpo sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Trento e il 118. I sanitari, tuttavia, hanno potuto solo constatare il decesso. Non sono ancora chiare le dinamiche della morte. L’ipotesi più probabile è che sia morto per un malore improvviso. I familiari comunicheranno a breve la data dei funerali, mentre non è ancora stato reso noto se verrà disposta l’autopsia.

Il dolore del team

Il mondo del motociclismo è in lutto. Andrea Klein, preparatore atletico e allenatore di Filippo Momesso, ha espresso il proprio cordoglio: “Sono veramente addolorato, conoscevo Filippo da quando aveva 5 anni. L’ho seguito lungo tutta la sua carriera sportiva, ero il suo preparatore atletico. Dal punto di vista sportivo le sue prestazioni erano eccellenti”. Nonostante le controversie con il suo ex team, Momesso era sceso in pista al Mugello, conquistando il secondo posto in gara-2.