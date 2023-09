Il Tar di Trento ha rigettato il ricorso contro la cattura dell’orsa F36, presentata dalle associazioni animaliste. Enpa ha già lanciato un appello ai forestali.

Orsa F36: rigettato ricorso contro la cattura

Il Tar di Trento ha rigettato l’istanza di sospensione della cattura dell’orsa F36, presentata dalle associazioni animaliste Enpa, Oipa, Lndc e Leidaa. Nel decreto del giudice amministrativo si fa riferimento alla precedente sentenza di sospensione dell’ordinanza di abbattimento, in cui è stata disposta la cattura “a tutela del superiore interesse alla pubblica sicurezza e alla pubblica incolumità“. Si conferma anche la trattazione della questione in camera di consiglio il prossimo 12 ottobre.

Orsa F36, rigettato ricorso contro la cattura: l’appello di Enpa

L’Enpa ha lanciato un appello ai forestali del Trentino chiedendo di non eseguire la cattura dell’orsa F36, dopo la bocciatura del ricorso. “Enpa si rivolge alla vostra coscienza affinché non eseguiate l’ordine di cattura di F36. La reclusione di mamma orsa nella struttura del Casteller causerebbe la morte del suo cucciolo, di pochi mesi, incapace pertanto di sopravvivere in natura” ha scritto l’associazione in una nota, rivolgendosi ai forestali anche per evitare l’abbattimento di due lupi sul versante trentino dei Monti Lessini.