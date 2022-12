Morto in un incidente stradale Salvatore Vargiu: era l''ex carceriere di De Andrè

Morto in un incidente stradale Salvatore Vargiu: era l''ex carceriere di De A...

Morto in un incidente stradale Salvatore Vargiu: era l''ex carceriere di De A...

Morto in un incidente stradale Salvatore Vargiu: era l''ex carceriere di De A...

Per il sequestro di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi aveva scontato 25 anni di carcere. Salvatore Vargiu è morto in un incidente stradale a 82 anni.

Fu uno dei banditi condannati per aver sequestrato nel 1979 Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi.

Salvatore Vargiu è morto all’età di 82 anni. Stando a quanto si apprende, l’uomo è rimasto vittima in un incidente stradale, mentre si trovava alla guida della sua auto. Il dramma si sarebbe consumato nel nord della Sardegna nel tratto stradale tra Pattada e Buddusò.

Morto ex carceriere di Fabrizio De Andrè: l’incidente stradale

Stando a quanto emerge da una ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Ozieri l’uomo si trovava lungo la statale 389 alla guida del suo veicolo quando, per cause che sarebbero ancora da chiarire, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo che è poi uscito di strada mentre usciva da una curva.

L’auto si è infine ribaltata e le conseguenze sono state drammatiche.

L’arrivo dei soccorsi

Nel frattempo sono intervenuti tempestivamente i soccorsi. Ogni sforzo per rianimarlo è stato tuttavia vano. Il decesso dell’anziano è avvenuto sul colpo. Nel 2013 Vargiu, all’epoca 73enne, era stato condannato a 5 mesi di reclusione per furto di mangimi, un reato questo che non era dunque legato al suo precedente passato.