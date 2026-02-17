morto in via san marino a torino: ferita al collo e indagini aperte

a Torino, in via San Marino, è stato ritrovato il corpo di un uomo di 58 anni con una profonda ferita al collo: la squadra Mobile e la procura stanno raccogliendo testimonianze e immagini di videosorveglianza per chiarire la dinamica

La periferia sud di Torino è stata teatro di un ritrovamento drammatico nella serata di lunedì 16 febbraio: in via San Marino, all’altezza del civico 133 nel quartiere Santa Rita, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 58 anni. I passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 di Azienda Zero insieme a polizia e carabinieri.

Cosa è emerso sulla scena

Gli agenti hanno rilevato una profonda ferita al collo, compatibile con l’uso di un’arma da taglio. Accanto al corpo è stato rinvenuto un oggetto che gli inquirenti ritengono possa essere riconducibile alla lesione. La vittima aveva con sé i propri effetti personali, dettaglio che per ora sembra allontanare l’ipotesi di una rapina finita male e sposta l’attenzione su altre possibilità: un’aggressione esterna oppure un gesto volontario.

Le indagini in corso