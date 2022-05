Luca Boschi, sceneggiatore e fumettista Disney, è morto all'età di 66 anni, dopo una lunga carriera piena di successi.

Morto Luca Boschi, addio allo sceneggiatore e fumettista di Disney

Luca Boschi, fumettista, sceneggiatore, giornalista e critico, noto per aver disegnato tantissimi personaggi Disney, è morto all’età di 66 anni.

È stato tra i più importanti storici italiani di fumetto e animazione in ambito umoristio e disneyano. Nel corso della carriera ha avuto anche esperienze come autore, conduttore radiofonico e autore di spettacoli teatrali. Luca Boschi è nato nel 1956 a Pistoia e ha collaborato con tante case editrici di fumetto, apparendo con i suoi disegni su riviste come Métal Hurlant, L’Eternauta, Comic Art, Lupo Alberto, Horror, Totem, Starcomìx e Topolino. Come saggista, è stato co-autore di I Disney italiani.

Tra gli altri saggi scritti ci sono Frigo, Valvole e Balloons, con cui ha vinto la prima edizione del Premio Franco Fossati nel 1997. Con Irripetibili ha vinto il Premio ANAFI 2008 come miglior saggio fumettistico.

Luca Boschi, una carriera dedicata ai fumetti

Luca Boschi ha curato tante collane sui principali quotidiani italiani. Ha collaborato con il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, pubblicando La grande dinastia dei paperi, Gli anni d’oro di Topolino e Le Grandi Storie Disney, Topolino Story e Popeye.

Per anni è stato il curatore di testate Disney come I grandi classici, Zio Paperone, I maestri Disney e Tesori Disney. Nelle sue edizioni recuperava le produzioni del passato accompagnandole con articoli che spiegavano il contesto e approfondivano. Ha lavorato anche come insegnante di fumetto e cinema d’animazione alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Ha collaborato con il Salone Internazionale dei Comics di Lucca e altre fiere internazionali. Boschi è stato anche direttore culturale del Lucca Comics fino al 1999, ricoprendo la stessa carica per il Comicon di Napoli dal 2001 al 2017.