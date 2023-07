Lutto nel mondo dell’editoria. Domenica 9 luglio 2023 è venuto a mancare il disegnatore e fumettista Michele Iocca, noto tra le altre cose per aver realizzato i disegni degli attuali cartelli stradali italiani. Aveva novantasette anni.

La carriera nell’editoria

Nato nel 1925, Michele Iocca inizia a lavorare come illustratore di libri durante gli anni della Seconda guerra mondiale (1939-1945), passando poi a realizzare storie autoconclusive per riviste come Carosello e Campanello. Negli anni del Dopoguerra collabora le italiane serie a fumetti di Bambola, Lupettino e Amichetta, ma poi passa al mercato francese e al personaggio del Grande Blek, dove sigilla per la prima volta il suo talento come fumettista. Iocca è l’inchiostratore di Paolo Piffarerio e per lui disegna le ultime storie di Maxmagnus, la serie creata nel 1968 da Max Bunker e Magnus e pubblicate su Eureka di Editoriale Corno.

Il successo coi cartelli stradali

Alla carriera editoriale, già di successo, nel 1959 Michele Iocca aggiunge la cosiddetta ciliegina sulla torta: a seguito della promulgazione del nuovo codice della strada, viene incaricato dallo Stato di disegnare i nuovi cartelli stradali (tra i quali quelli relativi al pericolo di incendio, ai lavori in corso e all’attraversamento di animali selvatici, ancora oggi utilizzati).