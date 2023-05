Ancora una tragedia nel Foggiano. A Manfredonia un bambino di ventuno mesi è morto soffocato da un boccone, vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. Nei primi giorni del mese corrente a Vieste una sorte analoga era toccata anche a una bimba di 6 anni.

Manfredonia sotto shock

Il decesso sarebbe avvenuto per soffocamento da cibo. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza. Il piccolo sarebbe stato dapprima trasportato in codice rosso al San Camillo de Lellis di Manfredonia, per poi essere trasferito nella Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo. A nulla sono valsi i tentativi di salvarlo. Si tratta del secondo decesso infantile per soffocamento in pochi giorni in provincia di Foggia: lo scorso 9 maggio una bambina di 6 anni è morta in una dinamica simile a Vieste a causa di un residuo di mozzarella.

Il cordoglio della comunità cittadina

Il primo cittadino di Manfredonia Gianni Rotice ha scritto in una nota: «Apprendo con profondo sgomento della morte avvenuta poco fa di un nostro piccolo concittadino di soli ventuno mesi per un tragico avvenimento domestico. L’amministrazione e tutta la cittadinanza si stringono attorno allo straziante dolore della sua famiglia».