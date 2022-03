Morto uno dei ragazzini ucraini malati di tumore: il padre è stato sempre accanto a lui

Dimitri non ce l'ha fatta, è morto davanti agli occhi del padre padre: era un ragazzo 17enne malato di tumore, scappato dalla guerra in Ucraina.

Nonostante le cure dell’ospedale di Torino, il ragazzo ucraino 17 enne, malato di tumore, non ce l’ha fatta: è morto davanti agli occhi del padre, che è sempre stato al suo fianco.

Non ce l’ha fatta Dimitri, ragazzo di appena 17 anni ma già colpito da un terribile tumore maxillo facciale. È morto sotto gli occhi del padre, dopo che i due erano riusciti a fuggire dal conflitto che imperversa in Ucraina.

A tentare di salvarlo è stata l’equipe dellla professoressa Franca Fagioli, titolare del reparto di Oncoematologia Infantile dell’Ospedale Regina Margherita di Torino: «Quando è arrivato era molto malato, quindi lo abbiamo subito portato in terapia intensiva e stabilizzato».

Insieme a lui anche altri 12 bambini sono stati ricoverati nel reparto.

«Quando Dimitri è arrivato abbiamo fatto una TAC e una risonanza, ma la situazione della malattia era avanzatissima a causa di un tumore maxillo facciale molto evidente che fuoriusciva dalla bocca. Abbiamo annullato il dolore dell’adolescente con la morfina e stabilizzato subito il ritmo sonno veglia.[…] In Ucraina non si sarebbe comunque salvato. Forse avremmo potuto fare qualcosa se fosse arrivato un anno fa. Lo stress che ha subito partendo da una zona di guerra per arrivare fin qui non ha aggravato ulteriormente la situazione, già critica. Se ne è andato tranquillamente, senza dolore».