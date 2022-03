Ucraina, bombardato ospedale pediatrico a Mariupol: bimbi sotto le macerie

Bombardato e raso al suolo un ospedale pediatrico a Mariupol, in Ucraina.

Un ospedale pediatrico a Mariupol è stato bombardato dalle milizie russe. Il bilancio è tragico e tra le vittime e i feriti vi sono dei civili, tra cui molte donne.

In Ucraina, a Mariupol, un ospedale pediatrico è stato bombardato

La città di Mariupol è ormai vittima quotidianamente delle offensive militari russe.

I combattimenti non accennano a fermarsi. I bombardamenti aerei hanno raso al suolo quasi tutta la città. Sergiy Orlov, vicesindaco di Mariupol, ha dichiarato che oggi, 9 marzo 2022, è stato colpito e raso al suolo un ospedale pediatrico. Le vittime sono soprattutto donne e attualmente non si conosce il bilancio esatto di morti e feriti. L’intera città di Mariupol non esiste quasi più. Stando alle parole del vicesindaco, i cittadini vivono in condizioni disumane.

Non vi è più acqua, elettricità, gas e riscaldamento. Dall’inizio del conflitto sono decedute solo a Mariupol 1.170 persone che sono state sepolte in delle fosse comuni.